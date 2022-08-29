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سامح شكري: أفريقيا بها فرص واعدة وإمكانيات اقتصادية هائلة

كتب:

شريف سليمان
01:29 م | الإثنين 29 أغسطس 2022
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ أفريقيا بها فرص واعدة مع وجود عدد كبير من الشباب ووفرة في الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية الهائلة، متابعًا أنَّ «رغم المساهمة بنسبة 4% فقط من الانبعاثات، فإننا نواجه أثار تغير المناخ التي تضيق جهودنا من أجل النمو المستدام وتختبر صمود مجتمعاتنا».

أفريقيا الأكثر تأثرا بالمناخ

وأضاف شكري، خلال فعاليات أسبوع المناخ لأفريقيا في الجابون، أنَّ «هذه التغيران المناخية تركت كل المناطق الأفريقية متأثرة وهذا يحدث بطريقة متسارعة مع كثافة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل إضافة إلى سواحل البحر المتوسط، مما يجعل القارة أحد المناطق الأكثر تأثرًا بتغير المناخ وفقًا لأحدث الإحصاءات والتقارير الخاصة باتفاقيات تغير المناخ».

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