إصابة سائق في انقلاب سيارة ربع نقل بـ«صحراوي المنيا»

أصيب سائق في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بفاكهة العنب بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وانتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث وتسير الحركة، حيث رجحت التحريات الأولية وقوعه بسبب السرعة الزائدة.

انقلاب سيارة محملة بالعنب بسبب السرعة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مركز ملوي تتضمن انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعنب بالطريق الصحراوي الشرقي.

بانتقال رجال الإسعاف وإدارة المرور والمباحث، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق؛ مما أسفر عن إصابة علي محمد أبو الحمد 30 عاما، مقيم بمحافظة قنا، سائق السيارة، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج.

تسيير الحركة بالطريق الصحراوي في مركز ملوي

جرى نقل المصاب إلى مستشفى مركز ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ على السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي قبل ساعة، حادث اصطدام سيارة ربع نقل بمقطورة كانت متوقفة بجانب الطريق أمام شركة الدواجن بزمام مركز أبو قرقاص، مما أسفر عن مصرع سائق وطالب من محافظتي الجيزة والقليوبية، وتم رفع آثار الحدث وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتصرف.