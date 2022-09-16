إخماد حريقين بفرن بلدي ومحل عصير قصب دون إصابات في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من إخماد حريق محدود بمخبز بلدي وآخر بمحل عصير قصب دون إصابات، وأخطر المعمل الجنائي للمعاينة لمعرفة أسباب الحريقين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بنشوب حريقين في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمحل عصير قصب ملك «ف. ع» مقيم بإحدى قرى مركز دير مواس، وحريق بمخبز بلدي «ملك ب. ف» مقيم بمدينة أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا.

إخماد الحريقين دون إصابات بشرية

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريقين وتم إخمادهما ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت شهدت مدينة ديرمواس في أقصى جنوب محافظة المنيا قبل أيام نشوب حريق بدراجة بخارية وسيارة أمام ورشة إصلاح سيارات كانت مغلقة وتم إخماد الحريق ومنع امتداده وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.