طرق حجز الإسكان الاجتماعي للأرامل والمطلقات وذوي الهمم في المنيا

خصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية «سكن لكل المصريين 3»، لأصحاب المهن الحرة والأرامل والمطلقات وذوي الهمم، من منخفضي ومتوسطي الدخل، في ثلاث مناطق بمحافظة المنيا هي: سمالوط، المنيا الجديدة، والمطاهرة بمركز المنيا.

الحجز لأصحاب المهن الحرة والتجارية والحرفية

يتم الحجز من خلال تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم – صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية أو الحرفية – شهادة التأمينات الاجتماعية «إن وجدت»، موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، ومدة مزاولة لا تقل عن 12 شهرا.

حجز الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم والأرامل والمطلقات

أما الحجز بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فيتم من خلال تقديم طبعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات – صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة - صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهي وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة- شهادات ميلاد الأبناء القصر «مميكنة» - قيد عائلي لصاحب الطلب ماعدا الأعزب والمطلقة والأرملة - وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «غاز - كهرباء - مياه».

وسيتم التخصيص طبقا لعدد وحدات الإسكان الاجتماعي المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات المتاحة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدالة على درجة الإعاقة وتستخرج من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن المتقدم علي أن يكون مستند الإعاقة حديث صادر في العام الجاري 2022.

طريقة التقديم بالبوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي

1- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط بخط واضح وإرفقهما ضمن المستندات.

2- إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، والمستندات الأتية بصيغة pdf وهي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه سارية.

- شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج أو الزوجة إذا كانت تعمل علي أن تكون مختومة وموقعه ومؤرخه من جهة العمل في تاريخ معاصر للإعلان بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز الشهرية التي يحصل عليها الفرد والأسرة.

- أي مستند خاص بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي- معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق ملكية تدر دخلا إضافيا على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة».

ومساحات الوحدات تصل إلى 90 مترا مربعا لمنخفضي الدخل، ويبلغ سعر الوحدة 194 ألف جنيه بخلاف 4% من سعر البيع للصيانة، و15 ألف مقدم جدية الحجز، و255 جنيها مصاريف إدارية، وسيتم تسليم الوحدات بعد 18 شهرا من تاريخ سداد الدفعات على أن يتم سداد 6 دفعات ربع سنوية مبينة بالبند السادس من كراسة الشروط.