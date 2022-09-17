أسعار وأماكن الإسكان الاجتماعي في السويس.. دعم يصل لـ40 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في بيان، البدء في طرح شقق سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي لعام 2022 بعدد من محافظات الجمهورية ومنها محافظة السويس، وذلك بهدف توفير سكن ملائم للأسر المصرية، وأوضحت الوزارة أن سحب كراسات الشروط يبدأ في 2 من شهر أكتوبر المقبل حتى 27 من الشهر نفسه.

أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بالسويس

تضمن إعلان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن سعر بيع الوحدة السكنية يبلغ بخلاف 3% من سعر البيع كمبلغ للصيانة 207 آلاف جنيه ومقدمة جدية الحجز يبلغ 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى المصاريف الإضافية وتقدر بمبلغ 255 جنيها.

الدعم المادي المباشر في الوحدات المطروحة في السويس

ويبلغ الدعم المادي المباشر في تلك النوعية من الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الإجتماعى ليصل إلى 40 ألف جنيه حسب مستويات الدخل ويحسب من سعر الوحدة، أما الدعم غير المباشر فيبلغ 368 ألف جنيه «244 ألف جنيه متوسط قيمة دعم العائد التمويل العقاري و19 ألف جنيه نصيب الوحدة من التكلفة للمرافق العامة و28 ألف جنيه قيمة الانتفاع بالأرض».

أماكن المدينة السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي بالسويس

المدينة السكنية للإسكان الاجتماعي بمحافظة السويس تقع بحي عتاقة وهو الحي الأكثر اتساعاً من حيث المساحة، ويعد من الأحياء الواعدة لإقامة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.