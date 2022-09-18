الإعلان 16 لشقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف الشروط وكيفية الحجز

وفرت الدولة وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل كاملة التشطيب تابعة لوزارة الإسكان، عبر الإعلان 16 لشقق الإسكان الاجتماعي وذلك بأسعار تبدأ من 194 ألف جنيه مع تسهيلات بالسداد، إذ يتم تسديد قيمة 10% فقط كمقدم حجز ويمكن تقسيط الباقي على 30 شهرا بنسبة فائدة 3% فقط وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري بإتاحة التمويل العقاري .

شروط الحصول على وحدات سكنية

حددت وزارة الإسكان بالإعلان 16 لشقق الإسكان الاجتماعي عدة شروط للفئة المستهدفة من المواطنين عند طرح الوحدات السكنية تمثلت في الجنسية المصرية وأن يتراوح العمر من 21 عاما حتى 50 عاما، وألا يحق سوى لفرد واحد من الأسرة التقديم على طلب الوحدة السكنية.

التقديم للإعلان 16 لشقق الإسكان الاجتماعي

يتم التقديم داخل المحافظة فلا يحق لأبناء محافظة التقديم بمحافظة أخرى مع عدم إمكانية التصرف بالوحدة السكنية سوى لغرض السكن وألا يزيد الدخل السنوي للمتزوج والأسرة عن 96 ألف جنيه للمتزوج و72 ألف جنيه للغير متزوج.

وللحجز يتم شراء كراسة الشروط البالغ سعرها 200 جنيه وتقديم الطلب عبر مكتب بريد مميكن.