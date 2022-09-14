«عصابة حمادة وتوتو».. ضبط زوجين يسرقان الوحدات السكنية في دمياط الجديد

على طريقة فيلم «عصابة حمادة وتوتو» للفنانين عادل إمام ولبلبة، شكّل رجل وزوجته عصابة لسرقة الوحدات السكنية في كمباوند «دار مصر» بمدينة دمياط الجديدة، قبل أن يتم التوصل إلى هويتهما وإلقاء القبض عليهما.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي بدمياط الجديدة، مكون من رجل وزوجته تخصصا في سرقة الوحدات السكنية بدار مصر، بأسلوب كسر الباب، تحت إشراف الرائد مصطفى ياسر، رئيس مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تكوين عاطل - له معلومات جنائية-، وزوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب «كسر الباب»، متخذان من دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

العثور على طبنجة وسلسلة ذهب بحوزة المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مدينة دمياط الجديدة ، وبحوزتهما (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - سلسلة ذهبية)، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر بداخلها على (أدوات تستخدم في نشاطهما الإجرامي).

العصابة ارتكبت 15 واقعة سرقة

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما 15 واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم، كما أقر المتهم الأول بحيازته للسلاح الناري، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وبعرض المضبوطات على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.