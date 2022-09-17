التقديم للسكن في المدن الجامعية بالفيوم.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

أغلقت المدن الجامعية بالفيوم، باب التقديم إليها إلكترونياً في 31 أغسطس المنصرم، لتبدأ مرحلة التقديم واستيفاء أوراق الطلاب والطالبات الجدد والقدامى في مختلف المباني الخاصة بها، حيث يجرى استيفاء طلب الالتحاق إلكترونياً من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية جامعة الفيوم 2022، بالإضافة إلى سداد الرسوم وإنهاء باقي الإجراءات قبل انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2022 – 2023.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن المراحل التي تلي ظهور نتيجة المدينة الجامعية جامعة الفيوم، والأوراق المطلوبة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للمدن الجامعية بالفيوم

وبحسب موقع الزهراء للمدن الجامعية، فإنّ الأوراق المطلوبة للتقديم للمدينة الجامعية للطالبات بالفيوم، فضلاً عن المدن الجامعية للطلاب كالتالي:

1- صورة ضوئية من البطاقة الشخصية للطالب «الرقم القومي».

2- استكمال باقي الملف.

3- 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- صورة ضوئية من بطاقة الترشيح فيما يخص الطلاب والطالبات الجدد.

5- أصل إيصال استلام ملف الالتحاق.

6- فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أو غاز لعام 2019 لإثبات محل الإقامة.

المدينة الجامعية للطالبات بالفيوم

ووفقاً لبيان المدن الجامعية بجامعة الفيوم، فإنّ المدينة الجامعية للطالبات بالفيوم، فإنّها تضم عدة مدن سكنية للطالبات وهي:

1 - مدينة الطالبات والتي تقع في حي التفتيش بمدينة الفيوم قرب مديرية الأمن.

2 - جناح كامل في جمعية نور الإسلام بالفوال للطالبات والتي تسع لـ 100 طالبة.

3 - عمارة رقم 2 بمنطقة كيمان فارس بجوار مبنى التأمين الصحي والتي تسع لعدد 280 طالبة.

4 - مبنى تابع لجمعية تنمية المجتمع في حي الجامعة يسع لـ 84 طالبة.

5 - مدينة الطالبات بحي غرب التعاونيات تسع لـ 1200 طالبة.

المدينة الجامعية للطلاب بالفيوم

أمّا فيما يخص عناوين المدينة الجامعية للطلاب بالفيوم، فإنها تقع في المناطق التالية:

1- إسكان رقم 1 داخل المدينة الجامعية والتي تقع في كيمان فارس والتي تسع لـ 800 طالب.

2- مدينتان جامعيتان داخل الحرم الجامعي بجامعة الفيوم بمنطقة كيمان فارس للطلاب تسع 800 طالب.

3- مدينة الشيخ حسن للطلاب والتي تسع لحوالي 250 طالب.

4- مدينة الإسكان الطلابي رقم 4 والتي تقع داخل الحرم الجامعي تسع لـ 600 طالب.