الزهراء للمدن الجامعية بجامعة الفيوم.. شروط الإقامة وملف التقديم

فتحت الزهراء للمدن الجامعية بجامعة الفيوم، أبوابها أمام الطلاب الجدد والقدامى، لتلقي طلبات التقدم بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2022 – 2023، والتي بدأت من 1 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الخميس الموافق 15 سبتمبر المُقبل، حيث أعلنت عن شروط قبول الطلاب في المدن الجامعية بجامعة الفيوم للبنين والبنات، إضافة إلى الأوراق المطلوبة من الطلاب المتقدمين للإقامة بها، والتعهدات التي يجب على الطالب وولي أمره التوقيع عليها، وكذلك تصاريح الزيارات، وغيرها من الإجراءات القانونية الخاصة بالمدن الجامعية.

التقديم للزهراء للمدن الجامعية بجامعة الفيوم

ويمكن للطلاب الجدد والقدامى، التقدم للسكن في المدينة الجامعية بجامعة الفيوم، من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية بجامعة الفيوم، من خلال الضغط هنا، حيث يقوم الطالب بملأ بياناته، والإطلاع على شروط والأوراق المطلوبة للتقدم، ومعرفة مصروفات الدراسة.

شروط القبول بالزهراء للمدن الجامعية بالفيوم

وحددت الزهراء للمدن الجامعية بجامعة الفيوم، عدة شروط لقبول الطلاب الجدد والقدامى للسكن بها، وبلغ عددها 12 شرطاً يجب أن تنطبق جميعها على الطالب أو الطالبة ليتم قبول أوراقه، وهي:

1- أن يكون طالباً مقيداً منتظماً بجامعة الفيوم في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- ألا يكون من سكان مدينة الفيوم والمناطق القريبة منها، مع مراعاة التقسيمات الإدارية المحلية للمحافظة فيما يتعلق ببعد محل الإقامة عن مقر كليات الجامعة، ويُفوض نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للنظر في قبول تلك الحالات إضافة إلى الحالات الإنسانية والاجتماعية.

3- أن تكون الأولوية فى القبول طبقا للقواعد والنسب التي يحددها مجلس إدارة المدن الجامعية، مع مراعاة تمثيل جميع كليات الجامعة وفق الأماكن المتاحة.

4- ألا يكون قد حُكم علية بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.

5- ألا يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم راسباً.

6- أن تثبت لياقة الطالب الصحية.

7- ألا يكون من الطلاب المتزوجين.

8- ألا يكون مستحق عليه رسوم أقامة سابقة للمدن الجامعية أو أي مستحقات أخرى.

9- ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدن الجامعية عقوبة الإنذار بالحرمان أو الحرمان من الإقامة في العام السابق مباشرة.

10- ألا يكون قد وقع على من سبق له الإقامة بالمدن الجامعية عقوبة الحرمان من الإقامة نهائياً.

11- قبول جميع طلاب المحافظات المنطبق عليهم شروط الإقامة عدا مدينة بني سويف.

12- السماح بالإقامة الطلاب المنقولين بمواد بالتكلفة الآتية، وذلك في حالة وجود أماكن خالية بالمدن الجامعية:

- الطالب المنقول بمادة 500 جنيه شهرياً.

- الطالب المنقول بمادتين 700 جنيه شهرياً.

- الطالب الذي لا ينطبق علية شروط الإقامة جغرافيا 800 جنيه شهرياً.

وفي هذا الصدد، أكدت الزهراء للمدن الجامعية في جامعة الفيوم على ضرورة استيفاء الإقرارات اللازمة الواردة بملف الإقامة مع هذه الشروط.

الأوراق المطلوبة للتقدم للزهراء للمدن الجامعية

وأكدت الزهراء للمدن الجامعية بجامعة الفيوم، عبر الموقع الرسمي لها، على ضرورة تقدم الطلاب الراغبين في الالتحاق بها بعدة أوراق مطلوبة حددتها المدن الجامعية، وعددها 6 مستندات مطلوبة بأعداد محددة كالتالي:

1-عدد 6 صورة شخصية (4 * 6).

2- صورة البطاقة الشخصية للطالب (قومي).

3- إثبات محل الإقامة (فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه أو فاتورة تليفون) على أن تكون الفاتورة لعام 2019.

4- صورة بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب المستجدين.

5- استكمال باقي الملف بعد إعلان نتيجة قبول الترشيح للإقامة بالمدن الجامعية.

6- أصل إيصال إستلام ملف الإلتحاق.

ملف التقدم للزهراء للمدن الجامعية

وشددت الزهراء للمدن الجامعية بجامعة الفيوم، على ضرورة التأكد من استيفاء الملف للموافقة على قبول الطالب أو الطالبة للالتحاق بالمدن الجامعية، أهمها أن يتم سحب الملف من إدارة المدن الجامعية والتغذية بجامعة الفيوم، ويتكون الملف من

1-بيان تعريفي للطلاب.

2- اعتماد الكلية التابع لها الطالب على النتيجة.

3- البحث الاجتماعي.

4- إقرار التضامن.

5- إقرار عدم الزواج بالنسبة للطالبات.

6- إقرار الالتزام باللوائح والقوانين والعقوبات المدرجة بها.

7- صورة بطاقة ولي الأمر.