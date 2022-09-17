جامعة حلوان تعلن العقوبات المالية لمخالفة قواعد المدن الجامعية 2022

يبدأ اليوم السبت 17 سبتمبر الجاري، فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين المقبولين في تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة حلوان للعام الدراسي الجديد 2022-2023 حتى الثلاثاء 20 من نفس الشهر، وحددت الجامعة مجموعة من العقوبات المالية للمخالفين لقواعد السكن في هذه المدن.

وأضافت الجامعة عبر موقع التقديم للمدن الجامعية الرسمي، أنه من الممكن تعديل الغرامات بعد أخذ موافقة مجلس المدن الجامعية، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد السكن، موضحة أن التقديم يتم إلكترونيًا.

العقوبات المالية

ترصد «الوطن» في السطور التالية العقوبات المالية لمخالفة قواعد السكن في المدن الجامعية، على النحو التالي:

- استعمال أدوات المبنى في غير أغراضها: 20 جنيهًا.

- الاحتفاظ بمواد ملتهبة في حجرات الإقامة: 50 جنيهًا.

- العبث بأثاث المبنى: 30 جنيهًا.

- تواجد أشخاص غرباء في حجرات الإقامة من خارج المدن الجامعية: 50 جنيهًا.

- تواجد مفتاح الحجرة مع شخص غير مقيد بالحجرة: 50 جنيهًا.

- تواجد عهدة المبنى المسلمة للطالب في غير أماكنها: 20 جنيهًا.

- وجود بطاقات «بونات» التغذية مع غير أصحابها: 20 جنيهًا.

- الخروج عن اللياقة في معاملة الزملاء أو العاملين بالمبنى: 30 جنيهًا.

- مخالفة الطالب للأحكام واللوائح والقرارات التي تصدره إدارة المبنى: 30 جنيهًا.

- استعمال الكهرباء في غير الإضاءة: 50 جنيهًا.

- حفظ المأكولات في حجرات الإقامة: 20 جنيهًا.

- عدم نظافة حجرات الإقامة: 20 جنيهًا.

- ترك بقايا الطعام على المائدة بالمطعم المركزي وحجرات الطلاب: 20 جنيهًا.

برامج جامعة حلوان الأهلية 2022

وفي سياق منفصل، كثفت جامعة حلوان الأهلية من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، إذ تبدأ الدراسة بـ5 برامج جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، حيث تتضمن كلية الهندسة برنامجين برنامج هندسة الأنظمة الذكية وبرنامج العمارة والتصميم البيئي، وتتضمن كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وتشمل كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.