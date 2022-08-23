موقع الزهراء للمدن الجامعية بالفيوم.. كل ما تريد معرفته عن الإقامة بها

بدأ موقع الزهراء للمدن الجامعية بالفيوم، فتح باب التقدم للإقامة به، إذ يتلقى طلبات الإقامة من خلال الموقع الرسمي للمدن، بعدما يقدم الطالب خلال الموقع، ثم يطبع تسجيل طلب الالتحاق ويحتفظ به لحين ظهور النتيجة وقبوله من عدمه، وفي حالة القبول يتم الاستعلام من خلال الرابط أيضا، ثم بعد ذلك تقدم الاستمارة للإدارة العامة للمدن الجامعية، وإنهاء إجراءات السكن.

موقع الزهراء للمدن الجامعية بالفيوم

أعلن موقع الزهراء للمدن الجامعية بالفيوم، شروط إقامة الطلاب في المدن الجامعية، موضحا أنّ البداية تبدأ بالتقديم على الموقع من هنـــــــــا، على أنّ يكون الطالب متوافر لديه شروط الإقامة التي تتمثل في:

1- أن يكون الطالب مقيدا في أي من كليات الجامعة «انتظام» وليس انتساب.

2- ألا يكون من سكان المدينة أو المناطق القريبة منها.

3- الأولوية للقبول حسب قواعد ونسب مجلس إدارة المدن.

4- ألا يكون المتقدم قد تم توقيع العقوبة التأديبية عليه.

5- ألا يكون راسبا.

6- أن يكون لائق صحيا.

7- ألا يكون الطالب متزوجا.

8- ألا يكون مديونا بمستحقات سابقة للمدن الجامعية أو أي مستحقات أخرى.

9- ألا يكون قد وقع عليه عقوبة إنذار بالحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية.

10- ألا يكون قد تم توقيع عقوبة الحرمان من الإقامة بالمدن الجامعية نهائيا.

11- قبول طلاب المحافظات المنطبق عليهم الشروط، عدا المقيمين بمدينة بني سويف.

12- السماح بإقامة الطلاب المنقولين بمواد بتكلفة تحددها المدن الجامعية.

13- استيفاء الإقرارات اللازمة في ملف الإقامة.

نظام رسوم الإقامة بالمدن الجامعية بالفيوم

وفقا لـ موقع الزهراء للمدن الجامعية بالفيوم، فإنّه قد تم تحديد الرسوم المقررة للإقامة في المدن الجامعية، مع وضع عدة شروط لسدادها كالتالي:

1- يجب تسديد الرسوم المحددة للإقامة في المدن الجامعية خلال العشرة أيام الأولى من إعلان النتيجة، وإلا سيتم إسقاط حقه في التسكين.

2- سداد الرسوم الشهرية في بداية كل شهر بحد أقصى عاشر أيام الشهر، وإلا سيتم وقف صرف التغذية خلال الخمسة أيام اللاحقة، وإذا استمر التأخير إلى اليوم السادس عشر، سيتم إخلاء الطالب من السكن لعدم سداد المصروفات.

إجراءات قبول الطلاب بالمدن الجامعية

فيما يخص إجراءات القبول للسكن في المدن الجامعية بجامعة الفيوم، فإنّها تتم وفقا لـ7 إجراءات محددة، وفقا لـ موقع مدينة الزهراء للمدن الجامعية بالفيوم، وهي:

1- يقوم الطالب بالتوجه إلى مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية، عقب ظهور النتيجة على الموقع، وسحب ملف الالتحاق، بعد سداد قيمته.

2- تقديم ما يثبت محل الإقامة سواء إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو فاتورة تليفون.

3- تقديم البطاقة الشخصية وصورة منها للاطلاع عليها.

4- تقديم أصل وصورة بطاقة الترشيح للاطلاع عليها.

5- 6 صور شخصية حديثة مدون على ظهرها اسم الطالب ومختومة بختم الكلية من الخلف.

6- إيصال سحب الملف واستيفاء الدمغات المقررة.

7- القبول بالمدينة الجامعية يتم وفقاً للنسبة المئوية لدرجات الطلاب من الأعلى إلى الأدنى.