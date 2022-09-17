محمد محمود عبدالعزيز ينشر كواليس التعاقد مع روبي على مسلسل «حضرة العمدة»

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صور كواليس تعاقد روبي على المسلسل الرمضاني «حضرة العمدة».

ونشر عبدالعزيز صورا لكواليس وعلق عليها قائلا: «التعاقد يا مسهل يا كريم يا رب من كواليس توقيع الصديقة والنجمة روبي لمسلسل (حضرة العمدة) لرمضان 2023 للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دعوات حضراتكم (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)».

مسلسل رانيا وسكينة

وكانت روبي شاركت في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل «رانيا وسكينة» مع الفنانة مي عمر وأحمد خالد صالح، وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وتدور الأحداث حول الفتاة الثرية رانيا والتي تجسدها مي عمر والتي تقابل صدفة الفتاة الفقيرة سكينة والتي تجسدها روبي، وتنشأ بينهما علاقة صداقة، وتحاول كل منها مساعدة الأخرى على مواجهة الصعاب والمشكلات التي تواجه كلا منهما.