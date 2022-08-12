روبي تبدأ حفلها بالعلمين الجديدة بـ«نمت ننة».. وتشكر مدير أعمالها السابق

بدأت الفنانة روبي، منذ قليل، حفلها الغنائي المقام في مدينة العلمين الجديدة بعد فترة غياب طويلة في أولى حفلاتها الصيفية في الساحل الشمالي.

صعدت روبي على مسرح حفلها المقام حاليا على نغمات أغنيتها الشهيرة «نمت ننة» التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير الموجودة في الحفل، حيث رددوا الأغنية معها.

روبي تشكر مدير أعمالها: سبب وصولي للي أنا فيه

وعقب الانتهاء من الأغنية، قدمت الفنانة روبي أغنيتها الشهيرة «ليه بيداري» ثم «يا رموش»، وشكرت روبي مديرها أعمالها السابق إسلام عصام صيام على الفترة التي قضاها معها في العمل، مؤكدة أنه شهد معها العديد من النجاحات والتي أدت إلى وصولها إلى ما وصلت إليه حاليا.

الحضور يرتدي الملابس الزاهية

واشترط منظمو للحفل أن تكون الملابس التي يرتديها الحاضرون للحفل س زاهية الألوان.

حفل روبي في الساحل الشمالي كان من المقرر ان يقام في التاسع والعشرين من شهر يوليو الماضي ولكنه تأجل بسبب تزامنه مع الاحتفال مع بداية رأس السنة الهجرية.