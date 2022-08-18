تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»: مفاوضات لإقناع روبي بالاستمرار

بدأ المنتج أحمد السبكي، التجهيز للجزء الثاني من المسلسل الرمضاني «رمضان كريم»، بعد تحقيق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا.

وأعلن «السبكي» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، انطلاق جلسات عمل مسلسل «رمضان كريم»، الجزء الثاني، تمهيدا لعرضه في رمضان 2023.

ونشر المنتج صورة تجمعه بالمؤلف أحمد عبدالله، والمخرج سامح عبدالعزيز.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم

وأوضح أحمد السبكي، أن الفنان سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر، سيتواجدون في الجزء الثاني من المسلسل، وجارٍ اختيار باقي أبطال العمل.

وترددت أنباء مؤخرا عن انسحاب الفنانة روبي والفنان شريف سلامة، من المسلسل، وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة، أن هناك تفاوضا لإقناعهم الاستمرار في الجزء الثاني.

تأجيل عرض مسلسل رمضان كريم

وكان المنتج أحمد السبكي، أعلن العام الماضي، عن تأجيل عرض مسلسل رمضان كريم، الجزء الثاني، بعد انشغال أبطاله في تصوير أعمالهم الأخرى، وانسحاب المخرج سامح عبدالعزيز من العمل، لانشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني «يوتيرن».

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم: شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، روبي، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، سلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد عبدالله.

وتدور احداث مسلسل «رمضان كريم»، عن روحانيات شهر رمضان الكريم، في سياق درامي اجتماعي، ويتطرق العمل إلى مشكلات الأسر المصرية البسيطة.