أماكن وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الإسماعيلية.. شروط الحجز

أعلنت مديرية الإسكان في محافظة الإسماعيلية، عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومنخفضي الدخل بعد إعلان وزارة الإسكان طرح العديد من المشروعات قبل عدة أيام للحجز في بيان رسمي للوزارة شمل العديد من المشروعات في عدد من محافظات الجمهورية.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في الإسماعيلية

وبحسب كراسة الشروط التي أعلنت عنها وزارة الإسكان فأنه تم طرح العديد من المشروعات في الإسماعيلية شملت مشروع القنطرة شرق ومشروع قرية العهدة في مركز ومدينة التل الكبير ومشروع قرية أبو خليفة في مركز ومدينة القنطرة غرب.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الإسكان فإن المشاريع الثلاثة متاحة للحجز لمتوسطي الدخل ومنخفضي الدخل على مساحة تصل إلى 90 مترا تقريبا في معظم المشروعات في الأماكن الثلاث.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الإسماعيلية

وأعلنت وزارة الإسكان عن أسعار الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي والتي بلغت 207 آلاف جنيه بمقدم حددته الوزارة بلغ 15 ألف جنيه مصري، و255 جنيها مصريا مصاريف إدارية.

وبحسب بيانات وزارة الإسكان فإن المشروعات يتم التقديم للحجز بها على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان فقط، بملء الاستمارة وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط والمصاريف الإدارية.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي في الإسماعيلية

واشترطت وزارة الإسكان على أن يكون المتقدم للوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي مصريا، ولا يقل عمره عن 21 عاما في موعد انتهاء الإعلان وألا يزيد سنه عن 50 عاما كحد أقصى وألا يزيد سن المتقدمين من متوسطي الدخل عن السن القانوني للمعاش.

كما اشترطت أن يلتزم المتقدم بنظام السداد ويحظر شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد ونظام السداد وبنظام التمويل العقاري لمدة 30 عاما وأن يكون صافي الدخل متطابقا مع الشرائح التي حددتها الوزارة لمنخفضي الدخل ومتوسطي الدخل.