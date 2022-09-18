كيفية الحصول على شقة سكن لكل المصريين 3.. الأوراق المطلوبة

في الأيام القليلة الماضية بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن كيفية الحصول على شقة سكن لكل المصريين 3 وعن شروط التقديم والحجز وذلك بعد قيام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإعلان عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لباب حجز الشقق السكنية كاملة التشطيب ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة سكن لكل المصريين 3.

كيفية الحصول على شقة سكن لكل المصريين 3

وتشهد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل المواطنين بكل أنحاء مصر عن كيفية الحصول على شقة ضمن سكن لكل المصريين 3 وعن شروط التقديم وفقاً لبيان وزارة الإسكان.

وتزامناً مع عمليات البحث المتكررة من كيفية الحصول على شقة سكن لكل المصريين، وذلك يرصد لكم «الوطن» كل التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير في الساعات الأخيرة لمعرفة كيفية الحصول على شقة سكن لكل المصريين 3 وشروط التقديم والحجز وفقاً للمعايير المطروحة من قبل وزارة الإسكان، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ يقوم المواطن بشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمحافظات المعلن عنها عن الوحدات السكنية.

ـ سيتم فتح باب حجز شقق الإسكان اعتبارًا من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، حتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وفتح باب حجز شقق الإسكان لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارًا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1 - توجه لأقرب مكتب بريد يوم 25 سبتمبر الجاري لشراء كراسة الشروط.

2- ادخل على الموقع الإلكتروني لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي لتسجيل بيانات على الموقع وإنشاء حساب باسمك.

3- استكمل الأوراق المطلوبة، والتي تنص عليها كراسة الشروط وتتمثل في:

الأوراق المطلوب للحصول على شقة سكن لكل المصريين 3

ــ صورة البطاقة للزوج والزوجة في حال المتقدم أسرة - إيصال كهربا - شهادة دخل للزوج والزوجة في حال المتقدم أسرة - برنت تأمينات إن وجد - قسيمة زواج مميكنة - صور شهادات ميلاد الأبناء - قم بالدخول إلى موقع الصندوق في الموعد المحدد لرفع الأوراق المطلوبة - قم بسداد مبلغ جدية الحجز في أقرب مكتب بريد إليك.

ـ الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن الشقق بالرقم القومي.