حدود الدخل لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 3».. 6000 جنيه شهريا للأعزب

طرح جديد، أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري.

وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»

وحددت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، حدود الدخل الخاصة بالمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عقب التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حدود الدخل لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لحجز وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التموين العقاري.

حدود الدخل للمواطنين منخفضي الدخل

الأعزب:

- الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب.

الأسرة:

- الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 8000 جنيه شهرياً للأسرة.

حدود الدخل للمواطنين متوسطي الدخل

الأعزب:

- الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب.

الأسرة:

- الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 18000 جنيه شهرياً للأسرة.

كما أشارت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، إلى أنه تم رفع سعر بيع الوحدة السكنية إلى 1.7 مليون جنيه، بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل.

ونوهت الوزارة إلى أن الوحدات السكنية المطروحة، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التى أطلقها البنك المركزي، بفائدة 3% متناقصة، ولمدة تقسيط تصل إلى 30 عاما.