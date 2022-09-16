لراغبي حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3».. اعرف الأماكن والمواعيد

للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد، لعدد من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة وعدد من المحافظات، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، داخل المدن الجديدة، ولم يحالفهم الحظ فى المرات السابقة من الطرح، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المدن والمحافظات المطروح بها وحدات «سكن لكل المصريين 3»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

المدن والمحافظات المطروح بها وحدات «سكن لكل المصريين 3»

* الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، داخل محافظات:

- الدقهلية.

- شمال سيناء.

- قنا.

- المنيا.

- المنيا الجديدة.

- الأقصر.

- القليوبية.

- برج العرب الجديدة.

- الفيوم.

- الفيوم الجديدة.

- البحيرة.

- كفر الشيخ.

- مرسى مطروح.

- أسيوط.

- المنوفية.

- الإسماعيلية.

- سوهاج.

- أخميم الجديدة.

- الشرقية.

- السويس.

- بني سويف.

- الغربية.

- دمياط.

- أسوان.

* الوحدات الجاهزة للتسليم خلال 17 شهرًا، داخل مدن:

- «جرزا القطوري - العياط».

- دمنهور.

- أكتوبر الجديدة «غرب المطار».

مواعيد حجز وحدات «سكن لكل المصريين 3»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، مواعيد حجز وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، وهى كالتالي:

* المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة: خصصت الفترة من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، تيسيرًا عليهم عملية شراء كراسة الشروط.

* جميع المواطنين متضمنين ذوي الإحتياجات الخاصة: بداية من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم يتمكنوا من إنهاء عملية الحجز وشراء كراسة الشروط، خلال الفترة المخصصة لهم.