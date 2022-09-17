تشييع جثماني «طفل ومدرس» ضحيتي معدية أشمنت في بني سويف 

شيّع أهالي قريتي الرياض والميمون في محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت، جثماني ضحيتي المعدية النيلية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر إلى مثواهما الأخير بمقابر عائلتهما بشرق النيل بالمحافظة، وسط حالة من الحزن التي انتابت القريتين.

قوات الإنقاذ النهري تعثر على جثتي حادث معدية أشمنت النيلية

وعثرت قوات الإنقاذ النهري والصيادين بمحافظة بني سويف، اليوم على جثتي الطفل والمدرس ضحيتي حادث معدية أشمنت النيلية ببني سويف، أمام قرية أطواب دائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، وتم انتشال الجثمانين وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تأدية صلاة الجنازة على ضحيتي معدية أشمنت

وأدى أهالي قريتي الرياض والميمون في محافظة بني سويف، صلاة الجنازة على الجثمانين بمسجد مستشفى ناصر العام والتي امتدت لساحة المستشفى، وذلك عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن بمعرفة جهات التحقيق.

العثور على جثتي طفل ومدرس سقطا من معدية أشمنت ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بعثور الأهالي على جثتي طفل ورجل، امام قرية أطواب دائرة المركز، يرجح أنهما ضحايا حادث المعدية النيلية، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري على رأس سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وانتشال الجثامين ونقلها إلى مشرحة المستشفى، وإخطار ذويهما للتعرف عليهما.

تفاصيل غرق طفل ومدرس عقب سقوطهما من معدية نيلية في بني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بسقوط عدد من المواطنين و9 دراجات بخارية في مياه النيل من معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر، حيث تبين إنقاذ عدد من المواطنين بينما غرق في الحادث طفل يدعى مروان محمد محمد 9 أعوام، مقيم قرية الميمون التابعة لمركز ناصر، ومحمد إبراهيم داهش، 57 عامًا، مُدرس، مقيم قرية الرياض بمركز ناصر.