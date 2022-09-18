قبل تكريمه في مهرجان الدراما.. أبرز مسلسلات صلاح السعدني

بدأ العد التنازلي لانطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة يحيى الفخراني، ويكرم المهرجان في عامه الأول، العديد من الأسماء التي ساهمت بشكل كبير في الدراما، ولها أعمال مؤثرة، وعلى رأسها الفنان صلاح السعدني.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الأعمال التي قدمها الفنان صلاح السعدني:

العمدة سليمان غانم

تألق الفنان صلاح السعدني في دور العمدة سليمان غانم، الذي قدمه في مسلسل ليالي الحلمية، الذي يعتبر من أهم أعماله، ولفت الأنظار إليه.

مسلسل ليالي الحلمية من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وجرى تقديمه على عدة أجزاء؛ إذ بلغ عدد حلقات المواسم 155 حلقة.

حسن أرابيسك

كما تألق الفنان صلاح السعدني في شخصية حسن أرابيسك، التي قدمها بمسلسل أرابيسك، إذ جسد دور شاب يصنع الأرابيسك، ويملك محلا في المنطقة التي يسكن فيها يجمع ما بين الطابع الجاد والحس الفكاهي، ويعرف بالرجولة والشهامة، إذ تجده يقف بجوار أهالي الحي.

أرابيسك من بطولة صلاح السعدني، وهدى سلطان، وأبو بكر عزت، وهالة صدقي، وهشام سليم، وسهير المرشدي، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج جمال عبدالحميد.

عبد القوي الأدهم

كما قدم الفنان صلاح السعدني دور عبد القوي الأدهم خلال مسلسل القاصرات، الذي جسد خلاله دور رجل يتزوج من بنات قاصرات لم يبلغن سن الزواج.

مسلسل القاصرات

مسلسل القاصرات من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة كل من الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، وتقوم بدور القاصرات منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.

كما قدم الفنان صلاح السعدني، العديد من الأعمال الناجحة التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، ولقب بعمدة الدراما بسبب تجسيده دور العمدة بكثرة.

ومن أبرز أعماله أيضا: «حلم الجنوبي، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأخوة أعداء، للثروة حسابات أخرى، بين القصرين، قصر الشوق».