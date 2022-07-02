بعد شائعات وفاته.. سبب غياب صلاح السعدني عن الساحة الفنية

شائعات عديدة تتعامل معها عائلة الفنان الكبير صلاح السعدني، على مدار السنوات الماضية، خاصة بعد ابتعاده تماما عن الوسط الفني، ومع الغياب تنتشر شائعات الوفاة بصورة مستمرة على منصات التواصل الاجتماعي، كان آخرها الساعات الماضية قبل أن يخرج الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لينفي تلك الشائعات ويؤكد أن «العمدة» بصحة جيدة ومتواجد في منزله برفقة أسرته.

اختار الفنان صلاح السعدني في السنوات الأخيرة، الابتعاد تماما عن الوسط الفني والأضواء مكتفيا بالتواجد برفقة أسرته وأحفاده، منذ آخر أعماله «القاصرات» الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2013، ومنذ ذلك الوقت يطل على جمهوره على فترات متباعده من خلال بعض الصور التي ينشرها نجله الفنان أحمد السعدني عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

صلاح السعدني يختفي عن الأضواء بعد «القاصرات»

ظهر صلاح السعدني بعد غياب في 2020، حيث نشر نجلة أحمد صورة برفقته والده معلقا عليها: «العمدة بيصبح»، ولاقت الصورة حالة واسعة من الرواج على منصات التواصل الاجتماعي من جمهور «العمدة» الذين عبروا عن اشتياقهم له، ولكنها لم تكن الأولى حيث نشر نجله صورة لـ «العمدة» في 2018، وهو يتصفح إحدى المجلات الفنية معلقا: «أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير.. بس أنا صورته بالعافية»، متابعا: «قلت له أنت واحش ناس كتير عايزين يتطمنوا عليك».

أحمد السعدني عن غياب والده من الساحة الفنية: السلام النفسي أهم

وكشف أحمد السعدني في حوار تلفزيوني سابق، سبب ابتعاد والده عن الأضواء في السنوات الأخيرة، قائلا إنه قرر الابتعاد عن المشهد الفني بعد آخر أعماله مكتفيا بما قدمه على مدار مشواره الفني، حيث يعتبر السلام النفسي أهم من أي شيء آخر، موضحا: «الشخص بيجيله فترة معينة وبيختار إنه يتقاعد».