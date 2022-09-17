التقديم للسكن في المدن الجامعية بالإسكندرية.. خطوات التسجيل

أعلنت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية عبر موقعها الرسمي، عن خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية على أن يكون التقديم والحجز إلكترونيا حيث تم مد فترة التقديم للطلاب حتى يوم 22 من سبتمبر الجاري.

وترصد «الوطن» خطوات التقديم لحجز المدن الجامعية بالإسكندرية وبحسب بيان إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية المعلن عبر موقعها الرسمي، يقوم الطالب بإدخال بياناته الشخصية والجامعية على الموقع الإلكتروني.

وحددت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية موقع الزهراء للدخول إلى رابط تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية ، وذلك خلال مواعيد التقديم المعلن عبر موقع المدينة الرسمي، حيث إن الموقع لن يقبل أي طلب للالتحاق بعد المواعيد المقررة سلفا ويطبع الطالب «الطلب الإلكتروني» ليكون بمثابة إشعاراً أنه قام بإدخال بياناته على الموقع المحدد من قبل إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية

وأوضحت إدارة المدن الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية وهي:

أولا «فئة الطلاب القدامى»

1- طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية.

2 - صورة الإشعار الإليكتروني بعد المراجعة

3 - عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب «سارية» .

4 - عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب «سارية» .

5 - عدد 12 صورة ضوئية حديثة وفي حالة وجود ولي أمر غير الوالد يتقدم الطالب بتقديم صورة من مستند يوضح السبب «شهادة وفاة، أو انفصال والدين».

ثانيا فئة مستجدين ثانوية عامة:

1 - طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية.

2 - عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية.

3 - صورة الإشعار الإليكتروني بعد المراجعة.

4 - عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب «سارية».

5 - عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب «سارية» .

6- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.

- وفي حالة وجود ولي أمر غير الوالد يتقدم الطالب بتقديم صورة من مستند يوضح السبب «شهادة وفاة، انفصال والدين».

ثالثا فئة قديم جامعة «مستجد، ومنقطع» مدينة:

1 - طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية.

2 - صورة الإشعار الإلكتروني بعد المراجعة.

3 - عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب «سارية».

4 - عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب «سارية».

5 - عدد 2 صورة ضوئية حديثة.