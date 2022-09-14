رسميا.. مد موعد التقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد

أعلنت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين «ثانوية عامة»، لمدة أسبوع عن الموعد المعلن مسبقا، نظرا لتأخر بعض الكليات في إجراءات التقديم للطلاب المستجدين، وتيسيرا على الطلاب المستجدين الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية.

وبحسب بيان المدن الجامعية بالإسكندرية، اليوم، فإن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد وافق على مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين، حتى نهاية عمل يوم الخميس، الموافق 29 سبتمبر الجاري،بعدما كان الموعد المقرر 22 من ذات الشهر.

المدن الجامعية بالإسكندرية متاحة لتلك الفئات

أكدت المدن الجامعية بالإسكندرية، توافر أماكن شاغرة بها لكل الطلاب الجدد، إذ تستمر في الوقت الراهن عمليات قبول طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية، والتي يتبقى عليها 15 يوم من الآن، حيث تختتم عمليات التقديم 29 سبتمبر الجاري، وفقا للتعديل الجديد، بعدما انطلقت يوم 10 من ذات الشهر.

وتوفر المدن الجامعية بالإسكندرية أماكن للطلاب الجدد الذين وضعهم التنسيق في كليات الإسكندرية، والمغتربين من محافظات أخرى، أو من مناطق نائية في الإسكندرية تبعد عن الكليات حيث يقوم الطالب باستيفاء كل البيانات والأختام الواردة بطلب الالتحاق، دون كشط أو تعديل، من أجل قبول الطلب خلال فترة التقديم الحالي.

خطوات التقديم بالمدن الجامعية في الإسكندرية

- يطبع الطالب الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية «الإشعار الإلكتروني».

- على جميع الطلبة المستجدين ثانوية عامة، ضرورة التأكد من اكتمال رفع الصورة الشخصية على موقع الزهراء عند التقديم.

- يتوجه الطالب إلى مكتب المراجعة الإلكترونية، لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية.

- يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب بمبنى «ج»، لمراجعة وتسليم طلب الالتحاق والمرفقات.