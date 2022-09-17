 محمد كمال: الحوار الوطني سياسي وليس تنافسيا بين الأحزاب

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن تشكيل لجان الحوار الوطني واختيار مقرري اللجان، خطوات إيجابية توضح أن هناك تنوعا في الأجيال والاتجاهات السياسية في اختيار المقررين، لافتا إلى أنه لا بد من الاتفاق على نقاط رئيسية قبل البدء بالعمل منعا لإهدار الوقت والجهد.

كمال: الحوار الوطني يتيح الفرصة للأحزاب وغير الحزبيين

وأوضح «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحوار الوطني ليس حزبيا فقط، ولا مجالا لتنافس الأحزاب على عدد المقاعد؛ فهو سياسي في المقام الأول وبه مكان للحزبيين وخاصة في القضايا السياسية ولكن هناك أماكن لغير الحزبيين في قضايا السياسات العامة من تعليم وصحة واقتصاد وغيره وخاصة الخبراء والمتخصصين لأن الدولة تهدف إلى الوصول لحلول حقيقية.

السياسة الدولية ومصالح الشعوب

وأكد أن السياسة الدولية لا يوجد بها أصدقاء دائمين ولكن توجد مصلحة دائمة وهي مصلحة الدولة والشعب وليست مصلحة حزب أو توجه معين أو مسؤول تنفيذي، والتاريخ يوضح أمثلة عديدة لكبرى الدول ومنها تعاون الصين مع الاتحاد السوفيتي إلى أن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن علاقات مصر مع الدول الخليجية والأفريقية والعربية تغيرت وتطورت عن العصور السابقة، والمصلحة الحاكمة في أي تعامل هي مصلحة الشعب والدولة.