تنظيف قاع البحر وزراعة الصحراء.. أحداث مهمة في محافظات مصر

شهدت محافظات مصر عددا كبيرا من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، كان لمحافظة الإسكندرية النصيب الأكبر من الأحداث بجنازة شقيق الفنان أحمد شيبة، بالإضافة إلى تنظيف قاع البحر، فيما كان لمحافظات أخرى نصيب من الأحداث التي ارتبطت بالزراعة أبرزها منح 15 ألف شتلة زيتون في شمال سيناء، بالإضافة إلى زيادة المساحة المنزرعة للقطن طويل التيلة في سوهاج.

البداية من الإسكندرية حيث شيع أهالي منطقة القباري غربا، جنازة شقيق الفنان أحمد شيبة بحضور الفنان السكندري وأسرته وأفراد عائلته، وسط معالم الحزن الشديد التي تجلت على «شيبة» خلال نقل جثمان شقيقه من صلاة الجنازة إلى مثواه الأخير في مدافن القباري، ثم تلقي واجب العزاء بعد ذلك.

تنظيف قاع بحر الإسكندرية

بالتزامن مع ذلك الحدث كان 50 متطوعا من الغواصين في الإسكندرية نجحوا في عملية تنظيف قاع البحر بشاطئ ستانلي الشهير في الإسكندرية تزامنا مع يوم النظافة العالمي وكأحد الفعاليات الهامة التي تسبق انطلاق قمة المناخ في شرك الشيخ نوفمبر المقبل، حيث نجح المتطوعين في تلك الفعالية بدعم من محافظة الإسكندرية ووزارة البيئة.

الشباب الذين تجمعوا تحت قيادة الدكتور رأفت حمزة، الأستاذ المساعد بقسم الرياضات المائية في جامعة الإسكندرية، قد قسموا أنفسهم مجموعات منهم من ارتدى ملابس الغطس واخترق المياه باحثا عن مخلفات بلاستيكية في عمق البحر بالإضافة إلى الشعب التي تضايق المصطافين، فيما بقت مجموعة أخرى من الأطفال والفتيات على رمال الشاطئ ينظفونها من مخلفات بلاستيكية وأكياس حلويات قد سقطت من المصطافين مسبقا.

15 ألف شتلة زيتون في شمال سيناء

منحت زراعة شمال سيناء أهالي قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ما يقرب من 15 ألف شتلة زيتون جديدة، ليكون بذلك مجموع الشتلات التي وصلت بالفعل ما يقرب من 30 ألف شتلة من الأنواع الجيدة، علاوة على مستلزمات زراعية وأدوية وصلت بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء، بهدف تغيير لون الصحراء من أصفر إلى أخضر، وكساء كامل المنطقة بالزراعة والمنتجات الزراعية السيناوية والتي منها أنواع تتجاوب سريعا مع طبيعة المناخ والتربة في سيناء.

قطن طويل التيلة في سوهاج

كشفت زراعة سوهاج عن مساحة القطن المنزرعة هذا العام بسوهاج والتي بلغت 196 فدانا مقارنة بالمساحة المنزرعة منذ عامين والتي بلغت 60 فدانا فقط، حيث يوجد بالمحافظة قطن طويل التيلة مميز عن سائر المحافظات الأخرى.