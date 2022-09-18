أبرز تسهيلات سداد شقق الإسكان الاجتماعي.. تقسيط على 30 سنة

طرحت وزارة الإسكان عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، وذلك للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدة مدن ومحافظات منها مدينة الأقصر، ومدينة القليوبية، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة الفيوم، ومدينة الفيوم الجديدة، ومدينة كفر الشيخ، ومدينة المنوفية، ومدينة الإسماعيلية، ومدينة سوهاج، ومدينة اخميم الجديدة، ومدينة الشرقية، ومدينة السويس ويتم التقديم للحصول على الوحدات السكنية عبر مكاتب البريد المميكنة.

أسعار الوحدات السكنية

وتبدأ أسعار الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 ما بين 194 ألف جنيه و310 آلاف جنيه، بقيمة مقدم جدية الحجز بنسبة 10% أي تتراوح مابين بين 15 و22 ألف جنيه.

تسهيلات سداد الوحدات السكنية

ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعي تسهيلات بالسداد على ضوء مبادرة البنك المركزي المصري الذي يتيح التمويل العقاري على الوحدت السكنية بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما لأول مرة مع فائدة متناقصة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.