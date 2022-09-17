شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل.. 9 شروط للحصول عليها

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح العديد من الوحدات وشقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل، في عدة محافظات، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، بالاشتراك بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما حددت عدة شروط يجب توافرها للمتقدم أو المتقدمة للحصول على تلك الشقق، والتي تصل مساحتها إلى 90 متر مربع وتشمل 3 غرف وصالة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

وبحسب إعلان وزارة الإسكان، فإنّ أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16، في 8 محافظات وهي الفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان.

شقق الإسكان الاجتماعي استلام فوري

وأعلنت الوزارة في بيانها، أنّ شقق الإسكان الاجتماعي استلام فوري مخصصة لفئتي منخفض الدخل، ومتوسط الدخل، في مختلف المراكز والمدن بالمحافظات التي شملتها أماكن شقق الإسكان الاجتماعي.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الإسكان، أنّ شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، تمثلت في الآتي:

1-لا يحق للمتقدم أو للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

2- ألا يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

3- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

4- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.

5- ألا يكون المتقدم أو الأسرة مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

6- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها ويستثنى من ذلك المتقدمين من متوسطي الدخل.

7- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي الدخل ومتوسطي الدخل ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنوع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات لمنخفضي ومتوسطي الدخل من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

8- الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل وإعطاء مهلة إضافة قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

9- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولاً جنائياً ومدنياً ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

10- فيما يخص المتقدمين على مدينة عتاقة بمحافظة السويس فقط تكون الأولوية في التخصيص للعملاء الحاجزين في مشروع برنامج حديثي الزواج السابق تقدمهم بمحافظة السويس، وفقاً للبيانات الواردة من محافظة السويس بشرط عدم سبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالمدينة على أن يقوم العملاء الراغبين في التقدم بالإعلان واسترداد مبالغ مقدمات جدية الحجز السابق سدادها من خلال المحافظة بمشروع حديثي الزواج، ثم يقوموا بسداد كل من مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية الوارد بياناتهم في البند الخامس «أسلوب السداد».