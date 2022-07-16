أميرة صابر: كلمة مصر في قمة جدة مرتبة بشكل متوازن مع قضايا الوطن العربي

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس في قمة جدة جاءت «في الصميم»، لافتة إلى أن ترتيب وتقسيم المحاور كان في غاية الأهمية، حيث بدأ المحور الأول بالقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب الأولى، ورؤية مصر لملف القضية مختلف تماما في ظل ضرورة إنشاء عاصمة مستقلة للدولة الفلسطينية.

القضية الفلسطينية التي تتصدر محور الاهتمام

وأوضحت «صابر» في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن مصر ملتزمة تجاه قضايا الدول العربية، خاصة القضية الفلسطينية التي تتصدر محور الاهتمام في قضايا المنطقة، لافتة إلى أن مصر دعمت غزة خلال الأشهر الماضية بشكل صريح وهو قدر مصر الطبيعي.

وأشارت إلى أنه لابد من الوصول إلى حل منطقي نابع من الواقع، متابعة: «طوال الوقت نجد انتهاكات دائمة على الشعب الفلسطيني بمنطق فرض القوى دون دون النظر لأي أبعاد تخص السلام في المنطقة».

مصر تجرى حوارا وطنيا نتمنى أن يؤتر ثماره

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه بالحديث عن بناء المجتمعات من الداخل نرى مصر تجرى حوارا وطنيا نتمنى أن يؤتي ثماره، ويتماشى مع كل ما ذكر في الخطاب من تحقيق أسس الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الكثير من دول الجوار تعانى من غياب مفهوم المصلحة الوطنية، وترتيب محاور الحوار يتبنى دور المرأة والشباب الذي تدعمه مصر بشكل كبير وكذلك المجتمع المدني.