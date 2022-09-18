تنسيق المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات 2022.. الحد الأدنى للقبول

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات 2022، خلال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية والعلمية بشقيها «رياضة وعلوم»، وذلك في إطار القبول بالجامعات العام الدراسي الجديد.

تنسيق المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات 2022

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات 2022 بواسطة موقع التنسيق الإلكتروني، بعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة، برقم الجلوس والرقم السري، وترصد «الوطن» في السطور التالية تنسيق المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات:

الشعبة العلمية

- المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 232 درجة

- المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 221 درجة

الشعبة الأدبية

- المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 221 درجة

- المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 218 درجة

الحدود الدنيا للمعاهد

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وادارة اعمال 211.0 درجة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 210.0 درجة.

العالي سياحة وفنادق الغردقة 210.0 درجة.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0 درجة.

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 210.0 درجة.

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 210.0 درجة.

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 210.0 درجة.

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 210.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 210.0 درجة.

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 209.0 درجة.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0 درجة.

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 209.0 درجة.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجة.

العالي حاسب وادارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجة.