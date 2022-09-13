نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لـ5 كليات و4 معاهد بالمنيا.. منها آداب انتساب

أتاحت المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022، علمي وأدبي، القبول بـ5 كليات و4 معاهد في جامعة المنيا التي تضم 20 جامعة ومعهدا للتمريض، تبقى منها 5 كليات للمرحلة الثالثة والأخيرة، وتم قبول عدد كبير من الطلاب الحاصلين على درجات تترواح بين 222 و239 درجة.

5 كليات متاحة في جامعة المنيا لطلاب المرحلة الثالثة

وبحسب موقع وزارة التعليم العالي، أظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، توافر أماكن بكليات جامعة المنيا وهي الآداب انتساب موجه بجامعة المنيا بمجموع 242 درجة، وكلية التربية قسم رياضة بمجموع 239 درجة، وكلية التربية الفنية بمجموع 238 درجة، وكلية التربية النوعية الشعبة الموسيقية بمجموع 229 درجة، وكلية التربية الرياضية بنين بمجموع 224 درجة.

4 معاهد عليا متاحة في محافظة المنيا

وبحسب وزارة التعليم العالي، أتاحت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عددا من المعاهد في محافظة المنيا، وهي معهد المنيا العالي للغات بمجموع 227 درجة، والمعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية في تخصصي إدارة الأعمال والمحاسبة بمجموع 225 درجة للعلمي، و227 درجة للأدبي، والمعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا بمجموع 213 درجة، والمعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية بمجموع 226 درجة.

وترسل وزارة التعليم العالي كشوفا تتضمن أسماء الطلاب المقبولين الذين حصلوا على مجموع يؤهلهم من الالتحاق بالكليات الشاغرة في جامعة المنيا، ثم تبدأ أعمال تقليل الإغتراب، ثم إجراءات تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة مثل شهادات الثانوية العامة، ثم دفع المصروفات الدراسية.