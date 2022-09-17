«التعليم العالي»: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة اليوم

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقليل الاغتراب للطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، ينتهي اليوم السبت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

ضوابط تقليل الاغتراب

وأضافت الوزارة أن قواعد تقليل الاغتراب، هي أن التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، موضحة أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط ولا توجد تحويلات ورقية ويكون التحويل لمرة واحدة فقط.

فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين

وفي سياق منفصل، أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان، فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022-2023، بدءًا من اليوم السبت وحتى الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر، عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن الأوراق المطلوبة للتقدم في المدن الجامعية هي أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، وعدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، وصورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.