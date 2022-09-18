أشرف زكي: سنكرم نجوما خلف الكاميرا في مهرجان القاهرة للدراما

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة قررت إقامة مهرجان للدراما لمنحها مساحة شأنها شأن السينما، فالدراما كانت محرومة من هذه النوعية من المهرجانات « مش زي السينما»، وأطلقوا عليها في نقابة المهن التمثيلية جائزة الإبداع سيتم منحها للنجوم الذين أثروا الحياة الفنية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون».

تكريم صلاح السعدني وممدوح الليثي وفهمي عبد الحميد

وأضاف «زكي»، أنه لأول مرة سيتم تكريم النجوم الذين يقفون خلف الكاميرا في مهرجان القاهرة للدراما، وسيتم تكريم الفنان صلاح السعدني وممدوح الليثي وفهمي عبد الحميد، في مهرجان القاهرة للدراما، مشيداً بقبول الفنان القدير يحيى الفخراني برئاسة مهرجان القاهرة للدراما.

النظر لكافة الأعمال

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن الأعمال الدرامية التي سيتناولها مهرجان القاهرة للدراما لن تكون قاصرة على الأعمال الدرامية التي عرضت عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، بل في كافة الشاشات ولجنة التحكيم، وسيتم النظر لكافة الأعمال.