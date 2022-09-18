أوكرانيا: 4 انفجارات قوية في مصنع لأفراد ومعدات روسية بخيرسون

كشفت وكالة الأنباء الأوكرانية عن تسجيل 4 انفجارات قوية في مصنع قطن يتواجد به أفراد ومعدات روسية، في «خيرسون» جنوبي البلاد، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية

مقتل 180 روسيا ونقل العشرات إلى المرافق الطبية في «خيرسون»

وقالت مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، إن تقاريرا أشارت إلى مقتل 180 روسيا ونُقل العشرات إلى المرافق الطبية في «خيرسون» في حالة حرجة.

كما أسفر قصف أوكراني، بـ6 صواريخ، خسائر فادحة بالوحدات الروسية في منطقة «بيريفالسك»، في «لوجانسك» الواقعة في شرقي أوكرانيا.

وأوضخحت وكالة الأنباء الاوكرانية، أن عدد القتلى العسكريين الروس في أوكرانيا حتى 17 سبتمبر، يقدر بـ 54250 قتيل.

وأعلنت خدمات «الطوارئ» في مقاطعة «خيرسون» جنوب أوكرانيا، الواقعة تحت سيطرة «موسكو»، القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع وسط المدينة، وتمت السيطرة على الوضع من قبل الجيش الروسي.

ونفى رئيس جمهورية «دونيتسك» الشعبية دينيس بوشيلين، خضوع «ديبروفا» و«شوروفو» لسيطرة القوات الأوكرانية، وأشار إلى أن القتال ما زال مستمرا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بوشيلين: يجب القضاء على الإرهابيين

وأضاف بوشيلين، أن أوكرانيا تواصل إظهار نفسها على أنها إرهابية، وشدد رئيس «دونيتسك»، على أنه يجب القضاء على الإرهابيين.

وأوضح رئيس جمهورية «دونيتسك» الشعبية، أن من الإنصاف تغير أساليب ومناهج القوات المتحالفة الآن.

وفي سياق متصل، وقعت شركة «كوريا لصناعات الفضاء» الكورية الجنوبية مع بولندا، أمس الأول الجمعة، صفقة بـ 3 مليارات دولار لتزويد «وارسو» بـ 48 مقاتلة حربية من طراز «إف إيه - 50»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى أن شركتين كوريتين «هيونداي روتيم» و«هانوا» وقعتا صفقات سلاح أخرى تقدربنحو 5.7 مليار دولار تشمل 180 دبابة و212 مدفع «هاوتزر».