كييف: استعدنا 500 كيلومتر مربع من القوات الروسية في خيرسون 

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أنّه استعاد 500 كيلومتر مربع من القوات الروسية في منطقة خيرسون، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

أوكرانيا تعيد السيطرة على بعض أراضيها

ويشار إلى أنّه في غضون خمسة أيام، غيّر الهجوم المضاد في شمال أوكرانيا كل شيء، إذ تقدم جنود كييف 43.5 ميلا «70 كم»، واستولوا على أراضٍ أكثر مما استولت عليه القوات الروسية في جميع عملياتها منذ أبريل وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

تقدم كبير في العمليات الهجومية

يذكر أنّ أوكرانيا كافحت لإحراز تقدم كبير في العمليات الهجومية، ومع ذلك في جنوب شرق خاركيف، أظهرت كييف أنها تستطيع استغلال الظروف العسكرية بشكل ديناميكي لصالحها، ما يفتح آفاقًا لتحقيق المزيد من المكاسب الدراماتيكية قبل حلول فصل الشتاء.