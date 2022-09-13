مسؤول أوكراني: مقتل 5 مدنيين على يد القوات الروسية في «دونيتسك»

أعلن «بافلو كيريلينكو»، رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية الإقليمية في «دونيتسك»، مقتل 5 مدنيين وإصابة 10 آخرين على يد القوات الروسية في شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال أحد ضباط قوات جمهورية «لوجانسك» الشعبية، «أندريه ماروتشكو»، إن مجموعات من الضباط الأجانب وصلت إلى مدينة «كراماتورسك»، الخاضعة لـ«كييف»، معربا عن اعتقاده بأنهم سيراقبون استخدام الأسلحة التي توردها دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة «نورد»، للدفاع الجوي الأمريكي الكندي المشترك، أمس الإثنين، رصد طائرتين روسيتين في الأجواء الدولية فوق ألاسكا في 11 سبتمبر الجاري أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي دون اختراقهما المجال الجوي الأمريكي والكندي.

وصول وحدة دنماركية مع دبابات «ليوبارد 2 أيه 7» إلى إستونيا

بدورها، أعلنت إستونيا، وصول الوحدة الدنماركية من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مع دبابات «ليوبارد 2 أيه 7» ومعدات ثقيلة بالإضافة إلى مركبات ومعدات أخرى إلى بلدة «تابا»، عبر ميناء بالديسكي.

وقال قائد الكتيبة الدنماركية، «سي إي بولسن»، إن تناوب القوات الدنماركية يظهر تضامنًا قويًا مع التحالف في ردع أي معتد محتمل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

أثينا تتسلم أول طائرتين مطورتين «إف-16»

من جانبها، تسلمت القوات الجوية اليونانية، أول طائرتين مقاتلتين مطورتين «إف-16» من 83 طائرة تخضع لتحديث وتزود بإلكترونيات ورادارات تتسلمها أثينا بحلول 2027 من شركة «اليونانية» لصناعات الطيران بالتنسيق مع شركة «لوكهيد مارتن»، الأمريكية، بموجب برنامج بقيمة 1.5 مليار دولار، لتحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة.

وقال رئيس الأركان المشتركة اليونانية، الجنرال «كونستناتينوس فلوروس»، في مراسم التقديم بقاعدة «تاناجرا»، الجوية شمال غرب العاصمة «أثينا»، إنه سيتعين على أي معتد محتمل، أن يفكر قبل اختبار حظه، مضيفًا أن الطائرات الجديدة ستزيد موطئ قدم اليونان في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

من جانبها، طرحت «المفوضية الأوروبية»، أمس الإثنين، مسودة مشروع قرار يفرض التزام دول «الاتحاد»، بترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، وقالت المسودة، إن الهدف الإلزامي يستلزم اختيار 3 أو 4 ساعات في اليوم من الأسبوع لتقليل الاستهلاك، ويترك للدول تقدير اختيار الأوقات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.