العثور على جثة سائق متحللة داخل منزله في المنوفية

شهدت قرية الغنامية التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، العثور على جثة سائق داخل منزله بالقرية، بعد بلاغ بعدم ظهوره لعدة أيام من جيرانه، وانتقلت قوة أمنية إلى منزله وتفاجأوا بجثته في حالة تحلل داخل بيته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة سائق في الغنامية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز شرطة الباجور، تبين أن السائق المعثور على جثته داخل منزله يدعى «س.ا» ويبلغ من العمر 54 سنة، ومقيم بقرية الغنامية التابعة لدائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الباجور، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لمعرفة وقت وسبب الوفاة.

بلاغ بعدم ظهوره لعدة أيام

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد العثور على جثة سائق داخل منزله بكفر الغنامية التابع لدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وبسؤال جيرانه أكدوا أنه لم يظهر خلال الأيام الماضية ولم يعرفوا أنه متوفى إلى أن قدموا بلاغا.