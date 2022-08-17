جهود لكشف غموض العثور على جثة عامل «متحللة» داخل شقة بالمنيا

تكثف إدارة البحث الجنائي بمحافظة المنيا من جهودها لكشف غموض العثور على جثة «متحللة» لعامل بمطعم، داخل وحدة سكنية في مدينة العدوة، أقصي شمال غرب المحافظة.

العثور على جثة «متحللة» داخل وحدة سكنية بالعدوة

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العدوة، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن العثور على جثة شخص يُدعى «ع. أ. أ.»، 56 سنة، يعمل بأحد المطاعم في مدينة العدوة، ومقيم بحي حدائق القبة بالقاهرة، داخل إحدى الوحدات السكنية في مدينة العدوة، وتبين أن الجثة «متحللة».

انتداب الطب الشرعي ومفتش الصحة لمناظرة الجثة

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بالعدوة، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة وتشريحها، لمعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وإرسال محضر التحريات.

العثور على جثة شاب بجوار خط السكة الحديد

وفي وقت سابق، عثر الأهالي في مركز أبوقرقاص على جثة شاب ملقاة بالقرب من شريط السكة الحديد، في إحدى القرى بدائرة المركز، يوم الجمعة الماضي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بلاغاً بالعثور على جثة ملقاة بالقرب من شريط السكك الحديدية، أمام قرية «أبيوها»، وبالفحص والمعاينة أفادت التحريات الأولية بأن الجثة لشاب يُدعى «ماجد م. س.»، 38 سنة، وقررت النيابة العامة انتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.