واشنطن: المحادثات مع إيران في حالة جمود.. واحتجاجات في طهران على وفاة فتاة

شهدت إيران، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، وصف نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، المحادثات النووية مع إيران، بأنها في حالة جمود بعد رد طهران المتشدد، فيما اندلعت احتجاجات في العاصمة على وفاة فتاة، بعد تعرضها للتعذيب على يد الشرطة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المحادثات النووية مع إيران، في حالة جمود بعد رد طهران المتشدد، وأوضحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أن الكرة الآن في ملعب إيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

شيرمان: إدارة بايدن تخطط لجميع السيناريوهات

وأكدت «شيرمان»، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، تخطط لجميع السيناريوهات، وأشارت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن بايدن يرى في الوقت ذاته أنه من الأفضل السعي لإتمام المفاوضات.

وفي وقت سابق، اندلعت احتجاجات في العاصمة طهران على مقتل فتاة تدعى «مهسا أميني»، تبلغ من العمر 22 عاما، بعد تعرضها للتعذيب على يد «شرطة الأخلاق» الإيرانية لارتدائها حجابًا اعتبر غير لائق.

احتجاجات في طهران على مقتل «أميني»

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل، اندلاع مظاهرات وسط طهران، احتجاجًا على مقتل «أميني» وهتف المتظاهرون ضد النظام الإيراني مرددين: «الموت لخامنئي»، و«الموت للديكتاتور».

كما أظهرت مقاطع الفيديو، اعتقال عدد من المحتجين بعد تعرضهم لمعاملات سيئة من عناصر الشرطة الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، في وقت سابق، إن الفتاة جرى نقلها إلى المستشفى في غيبوبة بعد ساعات قليلة من اعتقالها مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتوفيت الآن، فيما أشارت الشرطة الإيرانية، إلى أن الفتاة عانت فجأة من مشكلة في القلب وجرى نقلها على الفور إلى المستشفى.

وأشار موقع «نتبلوكس»، إلى رصد انقطاع كبير في خدمات الإنترنت في طهران بالتزامن مع احتجاجات، وأكدت عائلة الفتاة، أنها لن تتنازل عن حق ابنتها الراحلة، مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسببين في مقتلها، وفي وقت سابق، أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالتحقيق في وفاة «أميني».

بدوره، قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إن سلوك «شرطة الأخلاق» بمثابة كارثة، فيما دعا النائب السابق محمود صادقي، خامنئي إلى التحدث علنا عن قضية الفتاة.

سوليفان: سنستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات

ووصفت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، وفاة الفتاة بأنه أمر لا يُغتفر، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان في تدوينة عبر «تويتر»، إن «واشنطن» تشعر بقلق عميق حيال وفاة «أميني».

وأضاف سوليفان، أن بلاده ستستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، فيما قال مبعوث «واشنطن» الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إن وفاة أميني، أمر مشين، مضيفا إن المسؤولين عن وفاتها يجب محاسبتهم.

خامنئي طريح الفراش ويخضع لمراقبة الأطباء بعد مرض خطير

وفي سياق متصل، كشف 4 أشخاص مطلعين أن مرشد إيران، علي خامنئي 83 عاما، طريح الفراش ويخضع لمراقبة الأطباء بعد مرض خطير، اضطره لإلغاء اجتماعاته والمظاهر العامة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار أحد الأشخاص المطلعين، إلى أن خامنئي، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي بسبب انسداد الأمعاء بعد معاناة من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.