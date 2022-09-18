مصرع 27 شخصا وإصابة 20 آخرين في انقلاب حافلة على طريق سريع بالصين

أعلنت الشرطة المحلية في الصين، مصرع 27 شخصا وإصابة 20 آخرين، إثر تحطم حافلة بعد انقلابها على طريق سريع في مقاطعة قويتشو الجبلية جنوب غرب الصين، وفق نبأ عاجل نقلته وكالة «رويترز» للأنباء قبل قليل.

انطلاق المصابين لتلقي العلاج

وذكرت الشرطة الصينية، أنّ الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمحافظة ساندو، على بعد نحو 170 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الإقليمية قوييانج، موضحة أنّ الحافلة كانت تقل 47 شخصا، ونقلت عربات الإسعاف الـ20 مصابا لتلقي العلاج.