الصين تسجل حوالي 100 إصابة بفيروس «كورونا»

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، 102إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى ان من بين الحالات المسجلة، 43 إصابة في «سيتشوان» الواقعة جنوب غربي البلاد.

الصين تسجل «صفر وفيات» بـ«كورونا»

وأضافت اللجنة الصينية، أن البلاد، لم تشهد، أمس الخميس، أي وفيات جديدة بـ«كورونا»، ليظل الإجمالي ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، أن 799 مريضا بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، أمس الخميس، مشيرة إلى ارتفاع الإجمالي إلى 238413 مريضا.

وفي الولايات المتحدة، أشارت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية مستشفيات الأطفال، إلى تسجيل إصابة أكثر من 14.6 مليون طفل بـ«كورونا» منذ ظهور الفيروس، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.