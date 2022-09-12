ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 93 شخصا.. واستمرار سياسة «صفر كورونا»

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، أن عدد ضحايا الزلزال الكبير، غرب البلاد ارتفع إلى 93 شخصًا مع استمرار البحث عن ناجين، وفق ما أوردته صحيفة «إيه بي سي» الأمريكية.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة مقاطعة «سيتشوان»، الأسبوع الماضي، وتركزت الأضرار في منطقة «جانزي التبتية»، المتمتعة بالحكم الذاتي في المقاطعة.

25 شخصًا في عداد المفقودين

وبحسب إذاعة CCTV الصينية، فإنّ رجال الإنقاذ قالوا إن 25 شخصًا آخرين ما زالوا في عِداد المفقودين حتى مساء أمس، وتعقدت عمليات البحث عن الناجين وانتشال الجثث بسبب الأمطار الغزيرة ومخاطر الانهيارات الأرضية، ما أجبر بعض السكان على الانتقال إلى ملاجئ مؤقتة.

21 مليون مواطن مقيدون بسياسة «صفر كورونا»

وأثر الزلزال أيضًا على تشنغدو، عاصمة المقاطعة، حيث كان السكان يخضعون لضوابط صارمة بسبب سياسة «صفر كورونا»، مما يعني أنه لم يُسمح لهم بمغادرة منازلهم، وأظهرت لقطات على الإنترنت سكانًا يقرعون بوابات معدنية أمام المجمعات السكنية وهم يسعون لمغادرتها.

ولا يزال عشرات الملايين تحت ضوابط الصين للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث أعلنت حكومة تشنغدو المحلية أنه سيتم السماح بإعادة فتح بعض المناطق التي لم تسجل حالات جديدة للإصابة بالفيروس، وأبلغت المدينة عن 143 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأغلبها لم تظهر عليها الأعراض.

تمسك الصين بعمليات الإغلاق

وتتمسك الصين بنظام الإغلاق والاختبار الجماعي تزامنًا مع تخفيف العالم للقيود، ما قلل من الوفيات، لكنه أبقى ملايين الأشخاص محبوسين داخل منازلهم لأسابيع وأشهر كاملة.