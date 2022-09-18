«المقرر المساعد للنقابات»: جولات للاستماع والتوعية بالحوار الوطني

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، أنه يجري حاليا مباحثات مع رئيس اتحاد العمال لدعم الحوار المجتمعي في المحافظات مع الاتحادات المحلية التابعة للاتحاد، بهدف الاستماع للآراء.

جولات في المحافظات

وقال البدوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه سيتم عمل جولات بهدف الاستماع لجميع العاملين بالاتحادات المحلية في 27 محافظة، وذلك في إطار الحوار الوطني، لمعرفة الآراء والشكاوى والمتطلبات، بهدف الوقوف على خطوط عريضة يتم استخدامها كنقاط وركائز أساسية في الحوار.

وأضاف المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، أنّ الحوار لا يقوم على المطالب الفئوية، وإنما هدفه إصلاح المنظومة، وذلك من خلال قرارات وتشريعات تترجم ما يتطلبه الشارع المصري ويدفع البلد إلى الأمام، مشيرًا إلى انّ الهدف أيضًا من الجولات هو التوعية بأهمية الحوار الوطني.

حوارات مجتمعية

وتستعد اللجان الفرعية التابعة للحوار الوطني، لإجراء جولات وحوارات مجتمعية في المحافظات، بهدف الاستماع لآراء الجميع، وتحديد النقاط الأساسية التي يمكن استخدامها كخطوط عريضة في إطار اللجان والمحاور التي تم تشكيلها على مدار اجتماعات الحوار الوطني السابقة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قام بدعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة، خلال اجتماعه الأخير، الذي عُقد أمس السبت، على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء، وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.