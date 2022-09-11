عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: التعبير عن الناس بشكل حقيقي سر نجاح أي سياسي

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التعبير عن الناس بشكل حقيقي، سر نجاح أي سياسي، «يجب أن تكون صادقا فيما تعرضه، وعبر عما أنت مقتنع به، ولا يملي عليك أحد أي شيء، ويجب أن تكون موضوعيا، عندها سيصدقك الناس»، وذلك خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي».

المنصورة تمتاز بنسبة وعي عالية للغاية

أضاف «الشرقاوي»، أنه جاء من مدينة المنصورة، حيث يهتم الأهالي بالفكر والثقافة والأدب والسياسة، ونسبة الوعي في تلك المدينة عالية للغاية، «تشرفت بأن المنصورة هي دائرتي الانتخابية، واختارني الأهالي هناك مرتين على التوالي، على المستوى الفردي، وللمنصورة هواها ومن يمثلها فهو يشبهها، وأيام الحملات الانتخابية، كنت أطالب الناس بأن يختاروا من يشبهم، عموما أنا شبه المنصورة والمنصورة تشبهني، والمهم أن نقدم لمصر كلها نموذجا جيدا، ومفيدا من النواب الذين يمكنهم إضافة شيء لبلدنا، التي تحتاج لمجهودات كثيرة».

التمثيل النيابي أهم الموضوعات المثارة في الجلسات

أوضح عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التمثيل النيابي سيكون من أهم الموضوعات التي ستثار في جلسات الحوار الوطني، بحيث يكون معبرا عن الشارع وتركيبته وطبيعته في المرحلة المقبلة، بحيث تفرز النظم الانتخابية نماذج معبرة عن الشارع، وكل الأفكار والرؤى والاتجاهات.