«ترامب» يوجه رسالة تحذيرية إلى الألمان: ربما تخسرون بلادكم

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الألمان بأنهم «ربما يخسرون بلادهم»، بسبب انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، على خلفية الحرب في أوكرانيا، مضيفا خلال اجتماع حاشد مع أنصاره في ولاية أوهايو «لن يضحكوا بعد ذلك، ألمانيا تعود الآن إلى الأشياء القديمة، بما في ذلك الفحم، وهم لا يملكونه، لن يكون لديهم بلد، ولن تبقى لديهم بلد».

الشعب الألماني يسخر من نصيحة ترامب

ولاقت تحذيرات سابقة من ترامب لألمانيا حول ضرورة عدم الاعتماد الكامل على الغاز الروسي سخرية من المسؤولين الألمان، بعدما حثهم ترمب على البحث عن مصادر أخرى للطاقة.

وأرسل الرئيس الأمريكي السابق علما أبيض للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، في إشارة إلى الهزيمة مستقبلا، وقال «لقد أرسلت لها علما، فتساءلت لماذا أرسلت لي هذا العلم؟، لكن من الذي كان يعتقد أن ذلك سيحدث بهذه السرعة».

«بوتين» يحذر الغرب من سياسة العقوبات

كانت دول غربية، بينها ألمانيا والولايات المتحدة، بادرت بفرض جملة من العقوبات على روسيا، فور بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشملت عقوبات على قطاع الطاقة، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من انتهاج الغرب سياسة العقوبات، مؤكدا أنها ستوجه ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي، وستنعكس سلبا على حياة الملايين من الناس في كل أنحاء العالم.