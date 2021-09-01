بينيلوبي كروز تصل للسجادة الحمراء لـ«فينيسا» السينمائي

وصلت النجمة العالمية بينيلوبي كروز، إلى السجادة الحمراء للدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي يقام حفل افتتاح فعالياته اليوم، ويستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.

وتعتبر بينيلوبي كروز، هي نجمة ليلة الافتتاح، حيث يفتتح فيلمها «Madres Paralelas»، الذي يحمل توقيع المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، فعاليات المهرجان بجانب مشاركته في المسابقة الرسمية والتنافس على الأسد الذهبي.

وتدور أحداث فيلم «Madres Paralelas»، حول سيدتان «جانيس» و«آنا»، تتصادفان في غرفة مستشفى حيث ستلدان، خاصة مع تشابه ظروفهما فكلتاهما عزباء وحملت بالصدفة، «جانيس» في منتصف العمر سعيدة وغير نادمة على حملها، بينما «آنا» مراهقة، خائفة ومصدومة.

تحاول «جانيس» تشجيعها أثناء تحركها على طول ممرات المستشفى، الكلمات القليلة التي يتبادلونها في هذه الساعات ستخلق رابطًا وثيقًا للغاية بين الاثنين، والتي ستتعهد الفرصة بالتطوير والتعقيد بطريقة حاسمة بحيث ستغير حياة كليهما.

وعبر المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار عن سعادته بافتتاح فيلمه لفعاليات المهرجان، في بيان صحفي، قائلا: «لقد ولدت كمخرج سينمائي عام 1983 في البندقية، بعد 38 عامًا، دُعيت لافتتاح المهرجان، لا أستطيع أن التعبيرعن الفرح والشرف الذي أشعر به، وكم يعني هذا بالنسبة لي، أنا ممتن جدًا للمهرجان على هذا التقدير وأتمنى أن أكون على مستوى ذلك».

تكريم جيمي لي كورتيس روبيرتو بينيني في افتتاح فينيسيا السينمائي

ويشهد حفل الافتتاح الليلة، تكريم الممثلة الأمريكية جيمي لي كورتيس، والممثل الإيطالي روبيرتو بينيني بحصولهما على جائزة الأسد الذهبي عن إنجاز العمر، بينما يحصل المخرج ريدلي سكوت على جائزة «Cartier Glory»، والتي تعد جزءًا من رعاية «كارتييه» للمهرجان.ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، ما يقرب من 21 فيلما يحملون توقيع كبار صناع السينما في العالم، وبطولة أبرز صناع السينما من بينهم بن أفليك، كريستين ستيوارت، بينيلوبي كروز، كيرستن دنست وآدم درايفر وأوسكار إسحاق، الذين من المقرر أن يسيرون على السجادة الحمراء للمهرجان الليلة.