خطوات التعامل مع كارت عداد الكهرباء غير المقبول.. تتطلب العودة للشركة

تلف أو بيانات خاطئة، جميعها أمور تقود الكثير من المواطنين للبحث عن خطوات التعامل مع كارت عداد الكهرباء غير المقبول، وتحديدًا بعد ظهور تلك الكلمة على الكارت، والتي يصعب على الكثير التعامل معها وحلها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي خطوات التعامل مع كارت عداد الكهرباء غير المقبول على هذا النحو:

خطوات التعامل مع كارت عداد الكهرباء غير المقبول

يمكن للمواطن اتباع عدة خطوات للتعامل مع كارت عداد الكهرباء غير المقبول، في مقدمتها يحتاج العودة لشركة الكهرباء لإعادة تنشيط الكارت، وإبلاغ الفني بالمشكلة، بإعطائه رقم كود المشترك، ورقم عداد الكهرباء مسبوق الدفع، ورقم الـbad.

حالات تتطلب تدخل شركة الكهرباء:

ومن بين الحالات التي تتطلب تدخل شركة الكهرباء، الآتي:

1- في حال أن يكون الكارت المستخدم تالف، وفي هذه الحالة يمكن للمشترك أن يغيره من شركة الكهرباء.

2- في حال أن تكون البيانات المرسلة من الكارت خاطئة، وتحدث تلك الحالة عندما يشحن المشترك ويتم سحب الكارت من قارئ الكروت قبل اكتمال العملية.

3- في حال أن قيمة آخر شحنة لم يسمح بها.

4- في حال أن غطاء علبة التوصيل غير مفتوح.

حالات يمكن حلها دون الحاجة لشركة الكهرباء

أما عن الحالات التي يمكن حلها دون الرجوع للشركة فهي على هذا النحو:

1- في حال أن الكارت المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.

2- في حال أن الكارت لا يخص هذا العداد من الأساس.