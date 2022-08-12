علامة في عداد الكهرباء مسبق الدفع تؤدي للغرامة والمساءلة.. اعرفها

يعد عداد الكهرباء مسبق الدفع، محل اهتمام من قبل المواطنين، إذ يحرص البعض على معرفة كيفية التعامل معه لترشيد الاستهلاك، والتقليل من عدد مرات شحنه في الشهر، فضلا عن تجنب التعرض لدفع غرامة مالية نتيجة لحدوث خطأ.

وهناك علامة قد تظهر في عداد الكهرباء مسبق الدفع قد تؤدي إلى فرض غرامة مالية على صاحبه، وتوضح «الوطن»، من خلال التقرير هذه العلامة وأسباب ظهورها حتى يتجنبها المواطن، وفق الصفحة الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

احذر ظهور هذه العلامة في عداد الكهرباء مسبق الدفع

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بشكل دائم على تقديم بعض النصائح للمواطنين حتى يتمكنوا من ترشيد الاستهلاك وتجنب الأخطاء التي تعرضهم لدفع الغرامة المالية، موضحا أن إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع يعرض المستهلك إلى المساءلة القانونية، والتي تستوجب عليه دفع غرامة مالية، لذلك يجب على المواطنين الحذر من فعل أي شيء قد يؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في العداد.

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب تلك، وهي كالتالي:

- في حالة سرقة التيار الكهربائي عن طريق إنشاء وصلة أو «كوبري» على العداد.

- في حالة قيام المواطن بنقل عداد الكهرباء مسبق الدفع من مكانه إلى آخر، دون الرجوع إلى الشركة.

- إذا قام المستهلك باستبدال أسلاك التوصيل الخاصة بالمنزل دون الرجوع إلى شركة الكهرباء التابع لها.

- إذا قام المستهلك بفتح غطاء الروزتة الخاصة بتوصيل الأسلاك، حتى إذا كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- كما يتم إضاءة اللمبة أيضا في حالة حدوث اهتزازات ينتج عنها حدوث تضارب في الكابلات الداخلية.