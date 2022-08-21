«لو مستخدم جديد».. إزاي تشحن عداد الكهرباء وتسدد الفواتير من «الموبايل»؟

استخدام عداد الكهرباء مسبق الدفع لأول مرة قد يسبب عائقًا لدى بعض المشتركين الجدد وتحديدًا عند القيام بعملية الشحن ودفع الفواتير وهو ما يسَّرته شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، بتفعيل خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع، لتقديم كل سبل الراحة للمشتركين وعدم الحاجة إلى الانتقال لمركز شحن العدادات.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية شحن عداد الكهرباء وسداد الفواتير من المنزل من خلال الهاتف المجمول، على النحو التالي:

كيفية شحن عداد الكهرباء وسداد الفواتير من «الموبايل»

يمكن للمشترك الآن من المنزل أو العمل القيام بشحن رصيد عداد الكهرباء الخاص به من خلال تطبيق سهل وبسيط عبر التليفون المحمول الخاص به، على هذا النحو:

- في الخطوة الأولى يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال هاتف يدعم خاصية NFC، فإذا توافرت تلك الخاصية يقوم على الفور بالتوجه إلى فرع أكتوبر وزايد لاستبدال كارت الشحن الخاص بالعداد مجانًا، ثم تطبيق التجربة الفعلية بإدارة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

- في الخطوة الثانية، يقوم المواطن بتحميل تطبيق سهل ومنه يقوم بتسجيل الدخول من خلال التطبيق لقراءة البيانات، وذلك بوضع القطعة النحاسية الموجودة بكارت الشحن أمام كاميرا الموبايل، فيعرض لك التطبيق الاستهلاك الكلي على الفور واستهلاك الشهر الحالي، والرصيد في العداد، واستهلاك 12 شهرًا سابقة، وقيمة آخر شحن.

- في الخطوة الثالثة، إذا أراد المستخدم شحن العداد، يتم وضع القطعة النحاسية الموجودة بالكارت أمام كاميرا الموبايل أيضًا، والتي من خلالها يتم قراءة البيانات ويوضح لك التطبيق المبلغ المطلوب ثم يتم نقل الرصيد إلى العداد مباشرة من خلال الفيزا الخاصة بك بقناة الدفع.

- في الخطوة الرابعة، يجب أن يعلم المشترك أن عملية الدفع تتم كمرحلة أولية من خلال «الفيزا كارد».

كيفية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع عن طريق فوري

- أفرغ الكارت بإدخاله في العداد.

- توجه لأقرب منفذ لـ فوري.

- اختر خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.

- أدخل الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

- اختر دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.

- أكد الدفع وتسلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.