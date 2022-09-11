خطوات التقديم على عداد الكهرباء 2022.. إلكتروني بجميع المحافظات

يسرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات التقديم على عداد الكهرباء 2022، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، التي أطلقتها الوزارة لجميع خدمات الكهرباء، إذ يمكن للمواطن، إتمام جميع العمليات الخاصة بشركة الكهرباء من أماكنهم من جميع المحافظات، دون الحاجة للتوجه إلى المصالح الحكومية، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

وباتباع خطوات التقديم على عداد الكهرباء 2022، يمكن للمواطنين من مختلف المحافظات، والراغبين في تركيب عداد كودي، التقديم عبر المنصة من هذا الرابط

وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة المحددة في النقاط التالية:

1- الدخول على رابط المنصة الموحدة.

2- اختيار خدمة طلب تركيب عداد.

3- استكمال البيانات المطلوبة مع التأكد من صحة البيانات.

4- رفع أو تحميل صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة.

5- تقديم مستند حيازة المكان.

6- تقديم موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار، ويضاف النشاط التجاري إن وجد.

7- تقديم البطاقة الضريبية، والسجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص.

8- بعد استكمال الطلبات يتم إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة خلال خطوات التقديم على عداد الكهرباء 2022:

1- تقديم مستند ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية

2- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمالك الوحدة المراد تركيب العداد لها.

3- تقديم إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

4- تقديم إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

يشار إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، تقدم 25 خدمة من الخدمات الميسرة والمؤمنة بشكل كامل للمواطنين، ومن بينها خدمة تسجيل قراءة العداد، ودفع الفواتير ويمكن من خلال الخدمة الاستعلام عن ودفع الفواتير، وكذلك تحويل الممارسات إلى عددات كودية، واستخراج كارت شحن بدل فاقد، وتركيب عداد بدل فاقد، وطلب فحص العداد وغيرها.