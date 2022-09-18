حبس تشكيل عصابي بالإسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة بالإكراه

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي في الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في قضايا سرقة بالإكراه وضرب وحيازة أسلحة نارية دون تراخيص والاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهمين على مدار ساعات، وواجهتهم بتحريات المباحث الجنائية حول نشاطهم، كما واجهتهم بالأسلحة والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم خلال ضبطهم في مأموريات خلال الساعات الماضية.

التحريات: تشكيل إجرامي مطلوب أمنياً

وبحسب التحريات عن المتهمين، فإنهم مطلوبين على ذمة عدة قضايا، منها سرقة بالإكراه والاعتداء على مواطنين والاتجار في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، بغرض الدفاع عن تجارتهم الآثمة وإرهاب المواطنين.

واستهدفت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية بقسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي المتهمين، بعد تحديد أماكن اختفائهم وبعض الأماكن التي يترددون عليها في الفترة الأخيرة.

ضبط كمية من المخدرات

ونجحت المأمورية في ضبط كل من «وليد.ك» وشقيقه «علاء. ك»، في الثلاثينيات من العمر، فما تم ضبط العنصر الثالث في الوقائع ويدعى «أدهم.ج»، وجميعهم مقيمون بمنطقة المحطة الجديدة بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

ونجحت الحملة في ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة المتهمين، تنوعت ما بين 15 كيلو لمخدر الهيدرو وكمية من مخدر البانجو والحشيش والأقراص المخدرة وسلاح ناري وكمية من الطلقات والذخيرة.